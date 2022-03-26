Son dakika haberleri: Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarının provokasyon girişimi engellendi - Haberler

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Son dakika haberleri: Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarının provokasyon girişimi engellendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarının provokasyon girişimi engellendi

Edinilen son dakika haberine göre Karabağ'da yasa dışı şekilde bulunan silahlı Ermeni grupların provokasyonunun Azerbaycan askerleri tarafından önlendiği bildirildi.

Karabağ'da yasa dışı şekilde bulunan silahlı Ermeni grupların provokasyonunun Azerbaycan askerleri tarafından önlendiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplarının, görüş mesafesinin düşük olduğu hava şartlarını fırsat bilerek Azerbaycan ordusunun birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundukları belirtildi. Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler sonucunda yasa dışı Ermeni silahlı grupların geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Olayla ilgili bölgedeki Rus barış gücü birliğinin komutanlığının ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin bilgilendirildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunda herhangi bir kaybın olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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