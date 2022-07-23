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Son Dakika | Kapkaç zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: - Kapkaç zanlısı tutuklandı Adana'da bir kadın telefonla konuşurken alıp kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklandı Adana'da bir kadın telefonla konuşurken alıp kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

- Kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kadın telefonla konuşurken alıp kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kadın telefonla konuşurken alıp kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rabia Gülşah O., 3 yaşındaki oğluyla birlikte yürüyüşe çıktı. Genç kadın yürürken bir yandan da cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada Rabia Gülşah O.'nun arkasından yürüyen Mücahit Mahmut K., genç kadının elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Motorize polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Gözaltına alınan, daha önce uyuşturucu, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Mücahit Mahmut K.'nın emniyetteki ifadesinde "Şeytana uydum, telefonla konuştuğunu görünce bir anlık boşluğunda çaldım" dediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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