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Son dakika haberleri | Kanada'da havalimanında bomba paniği

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Kanada'da havalimanında bomba paniği

Son dakika haberler: Kanada'nın Toronto kentindeki Billy Bishop Havalimanı yakınlarında yapılan bomba ihbarı nedeniyle havalimanındaki yolcular tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı.

Kanada'nın Toronto kentindeki Billy Bishop Havalimanı yakınlarında yapılan bomba ihbarı nedeniyle havalimanındaki yolcular tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Billy Bishop Havalimanı yakınında bulunan feribot terminalinde şüpheli paket bulunmasının ardından bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki yolcular ihbar nedeniyle tahliye edilirken, uçuşlar da askıya alındı. Feribot terminali yakınında bulunan 2 bina tamamen, bir bina ise kısmen boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerel saatle 16.00 sıralarında ihbar aldıklarını ve başlatılan operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Potansiyel bir patlayıcı cihazla uğraşıyoruz" denildi.

Öte yandan, bölgedeki birçok yol güvenlik önlemleri sebebiyle trafiğe kapatıldı. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toronto Kanada 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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