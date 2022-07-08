Son dakika haberleri! Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Rasim Karahan idaresindeki 16 ALJ 985 plakalı kamyonet Altınay Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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