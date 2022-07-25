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Son dakika haberleri! Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Nişancı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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