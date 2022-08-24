Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kamyon altında feci ölüm

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Kamyon altında feci ölüm

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da seyir halindeyken freni patlayan kamyondan atlayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Malatya'da seyir halindeyken freni patlayan kamyondan atlayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Malatya-Kayseri karayolu Tataruşağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Hüseyin B. (44) idaresindeki 44 DP 711 plakalı kayısı yüklü kamyonun freni patladı. Bu esnada araçta yolcu olarak bulunan Harun Binbuğa (47) panikleyerek araçtan aşağı atladı. Kamyonun altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken, araç ise kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Harun Binbuğa'nın cenazesi adli tıp kurumuna yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title