Son dakika haberleri | Kamu arazisine kenevir eken şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde kamu arazisine kenevir ekildiği bilgisini alan jandarma ekiplerinin baskınında 80 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli ise gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde kamu arazisine kenevir ekildiği bilgisini alan jandarma ekiplerinin baskınında 80 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Berendi Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri harekete geçti. Ekipler Y.Y. isimli şahsın evinde yaptığı arama sonucunda, 80 kök kenevir bitkisiyle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı da ele geçirdi. Şüpheli Y.Y. ise gözaltına alındı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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