Son dakika haberleri! Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Son dakika haberi... Samsun'da kalp krizi geçiren 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi. Samsun'da kalp krizi geçiren 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden Hatice S.(50) rahatsızlarınca Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen kadının Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'daki özel bir hastane hastanı kabul etti. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine gidip Hatice S.'yi alarak Samsun'a getirdi. 112 Helikopter Pistinden kara ambulansına nakledilen kadın tedavi için hastaneye götürüldü. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Helikopter Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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