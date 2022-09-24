Son dakika haberleri! Kalbine dayayıp silahı ateşledi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ö. A. isimli şahıs silahı kalbine tutarak ateşledi. DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ö. A. isimli şahıs silahı kalbine tutarak ateşledi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay, Akçakoca ilçesi Sapak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö. A. silahla kalbine doğru ateş ederek canına kıymak istedi. Ateşlenin silahın sesini duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ö. A.'yı Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. Silahtan çıkan kurşun kalbinin boşluğundan sıyırdığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Vaka ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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