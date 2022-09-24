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Son dakika haberleri! Kalbine dayayıp silahı ateşledi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Kalbine dayayıp silahı ateşledi

Son dakika haber: DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ö. A. isimli şahıs silahı kalbine tutarak ateşledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ö. A. isimli şahıs silahı kalbine tutarak ateşledi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Akçakoca ilçesi Sapak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö. A. silahla kalbine doğru ateş ederek canına kıymak istedi. Ateşlenin silahın sesini duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ö. A.'yı Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. Silahtan çıkan kurşun kalbinin boşluğundan sıyırdığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Vaka ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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