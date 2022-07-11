Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.N. (31) ile Yusuf Y. (41), tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşerek Yusuf Y. tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdığı Yusuf Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Ö.N, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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