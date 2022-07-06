Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen A.Ş.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon ile şüphelinin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araçta 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında, 'Gümrük kaçağı sahte kaçak alkollü içki' suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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