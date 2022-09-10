Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Yusuflar Mahallesi 77005 Sokak'ta bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen daire sakini, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan daire sakini, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3. Sayfa Kaynak: AA / Tunahan Akgün Kahramanmaraş İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.