Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, sokak satıcılarına yönelik olarak Afşin ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Söz konusu şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Soruşturmanın devamında; 1 şahıs daha gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1,37 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Delillendirme çalışması sonrasında şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Afşin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Hisarcık Afşin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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