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Son dakika haberleri... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1'si ağır, 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Ankara'da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1'si ağır, 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 FU 1207 plakalı aracın sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yol ortasındaki kurbanlık keçiye çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, sağ şeritte hareket halindeki 06 BR 249 plakalı araca çarparak bariyerlerden atlayıp şarampole yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kurbanlık keçinin de telef olduğu kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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