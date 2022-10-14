Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişi adliye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişi adliye sevk edildi

Son dakika haber... Samsun'da KOM polisi tarafından 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı suç soruşturması dahilinde Samsun merkez ile Çarşamba ilçesinde 12 Ekim Çarşamba sabahı saat 06.30 sıralarında 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 milyon 194 bin 400 boş makaron, 347 bin 637 doldurulmuş makaron sigara, 83 paket 1 kiloluk tütün, 47 adet sigara sarma makinesi, 8 adet kompresör ve parçaları, 72 adet sigara mentolü, 6 bin 227 adet sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, bin 542 adet TAPDK bandrolü, 142 kilo 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin adet sigara filtresi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü ve 291 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu gereği yasal işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 17 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title