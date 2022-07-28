Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı Son dakika haberleri... Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı. Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü yakınlarında M.D.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk araştırmada 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü M.D.K. ve yabancı uyruklu vatandaşlar tedavi altına alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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