Son dakika haberleri | Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı 108'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 9 milyona yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı da 108'e ulaştı.

Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 9 milyona yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı da 108'e ulaştı.

Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı. Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroşima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yetkililer tarafından 108 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu heyelan ve sel riski nedeniyle 4.2 milyon hanede yaşayan 9 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yönelik mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama çağrısını yineledi.

Bin 350 uçak seferi iptal edilmişti

Japonya'da yaklaşık 3 gündür etki gösteren Nanmadol Tayfunu birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemiş, toplamda bin 350 uçak seferi iptal edilirken, hızlı tren seferleri de geçici olarak askıya alınmıştı. Deniz ulaşımında da aksamalar meydana gelmişti. JMA, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı. - TOKYO