Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Jandarmanın yakaladığı şahsın üzerinden metamfetamin çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Jandarmanın yakaladığı şahsın üzerinden metamfetamin çıktı

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretine yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretine yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manavgat ilçesinde yaşayan M.T.H'nin uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit eden İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Side Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kızılağaç Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde 39,27 gram metamfetamin ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.T.H. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title