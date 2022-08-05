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Son dakika haberleri | Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip

Son dakika haberleri | Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETO üyesi 3 kişi tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da yakalandı.

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Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETO üyesi 3 kişi tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da yakalandı.

Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen FETÖ ile PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile ilgili çalışmalar kamuoyuna açıklandı.

FETÖ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 8 operasyonda yakalanan 3 FETO üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da Jandarma tarafından yakalandı. 5 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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