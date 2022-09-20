Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 11 kilogram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 11 kilogram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesi Sümbüllü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kilogram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin Ö.S. ve eşi gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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