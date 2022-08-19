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Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin 115 kök kenevir bitkisi, 57 gram kubar esrar, 3 kilo kıyılmış tütün, bin 400 bol makaron ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin 115 kök kenevir bitkisi, 57 gram kubar esrar, 3 kilo kıyılmış tütün, bin 400 bol makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya ve kaçak sigara üretimine geçit vermiyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Kaynarca ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde N.K. isimli şüphelinin ikametinde 315 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar, 2 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 3 kilo kıyılmış tütün ve bin 400 boş makaron ele geçirildi. Ekipler Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde Ö.A.'ya ait sera ve mısırlık içinde ise 800 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ele geçirdi. Konulara ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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