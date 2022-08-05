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Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi.

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Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, Y.B., M.K.ve N.A. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon neticesinde 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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