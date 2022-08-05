Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi. Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, Y.B., M.K.ve N.A. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon neticesinde 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.