Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi... Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 580 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 580 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Y.S.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, evin eklentileri ve bahçede yapılan aramada, 580 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.S. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title