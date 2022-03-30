Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangınla mücadelede görev alan diğer personellere yönelik Orman Yangınlarında, kriminal inceleme, bulguların toplanması, olay yeri inceleme esasları ve adli soruşturma konuları ile alakalı eğitim verildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa