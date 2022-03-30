Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

Son dakika haberi: Kilis'te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangınla mücadelede görev alan diğer personellere yönelik Orman Yangınlarında, kriminal inceleme, bulguların toplanması, olay yeri inceleme esasları ve adli soruşturma konuları ile alakalı eğitim verildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title