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Son dakika... Jandarmadan orman yangınlarına sosyal medyada yakın takip

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Jandarmadan orman yangınlarına sosyal medyada yakın takip

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde devam eden orman yangını hakkında sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 23 şahıs hakkında işlemlere başlandığı açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde devam eden orman yangını hakkında sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 23 şahıs hakkında işlemlere başlandığı açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muğla'daki orman yangını hakkında sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan şahısların tespit edildiğine dair yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan 2 bin 733 hesap incelenmiş, 130 hesapta suç tespiti yapılmış, 23 hesabın kullanıcısı/yöneticisi tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Jandarma Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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