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Son dakika haberleri... Jandarmadan öğrencileri servislerine yönelik denetim

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Jandarmadan öğrencileri servislerine yönelik denetim

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe gerişinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde araçların taşımacılığa uygun olup olmadığı ve öğrencilerin emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Ekipler denetimlerde durdurdukları servis araçlarındaki şoför ve öğrencilere kazasız bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunurken, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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