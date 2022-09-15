Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin kentte olduğunu tespit etti. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title