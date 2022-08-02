Son dakika haberleri | Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi: Sakarya'da jandarma ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da jandarma ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Erenler ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak S.Y. ve R.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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