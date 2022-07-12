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Son dakika haberleri... Jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Jandarma trafiği havadan denetledi

Son dakika haberlerine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik akışını havadan helikopter ile denetledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik akışını havadan helikopter ile denetledi.

Jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücülere yakalanma hissini sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma sorumluluk alanı Ortaca-Dalyan arasında gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde 389 araç kontrol edildi. Denetimde, yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmekten 4 sürücüye 784 TL, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten bir sürücüye 427 TL olmak üzere toplamda 5 sürücüye Bin 211 TL trafik cezası uygulandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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