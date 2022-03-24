Son dakika haberleri: Jandarma sanal devriyede iz peşinde

AKSARAY (İHA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dijital ortamda sanal devriye ile hem siber suçları önlüyor hem de yaşanan birçok olayın perde arkasına ulaşıyor.

Teknolojinin çığır aştığı dönemde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de teknolojiye ayak uydurarak sanal devriye atıyor. Sanal devriyede Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri neticesinde tespit edilen yurt dışı üzerinden yayın yapan 40 adet yasa dışı bahis ve 15 adet terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar internet sitesi/URL adresi "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'una Muhalefet" kapsamında kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak erişimleri engellenen siteler birçok olumsuzluğunda önüne geçiyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa