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Son dakika haberleri... Jandarma hırsızlık şüphelilerini yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Jandarma hırsızlık şüphelilerini yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ta bir fabrika ve çevresinden hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 2 şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir fabrika ve çevresinden hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 2 şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gökçebey ilçesinde eski bir fabrika binası ve çevresinde, hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 2 şüpheli, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan inceleme neticesinde; olay yerinde çaldıkları malzemeleri götürmek üzere bir adet otomobilin bulunduğu, hurda demir malzemelerini ise çalmak üzere yerlerinden söktükleri tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen iki şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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