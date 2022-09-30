Son dakika haberleri... Jandarma ekiplerinin 9 ayda yakaladığı 99 suçlu tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde yakalanan 911 şüpheli şahıstan 99'u tutuklandı. Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde yakalanan 911 şüpheli şahıstan 99'u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 911 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslardan 99'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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