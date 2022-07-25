Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi Son dakika haber: Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Eğitimde, aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Gümüşova ve Cumayeri'nde bulunan kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Eğitimde, aile içi ve kadına şiddet mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı. Aynı zamanda vatandaşlar kanunlar hakkında da bilgilendirildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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