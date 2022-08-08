Son dakika haberleri | Jandarma boğulmalara karşı vatandaşı uyardı

Bir son dakika haberine göre Siirt'te son 5 yılda toplam 29 kişi serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle suda boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

Siirt'te son 5 yılda toplam 29 kişi serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle suda boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı alanlarında toplamda 212 adet "Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır" uyarı levhası takıldı. Önleyici kolluk devriyeleri sırasında yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve bu tür üzücü olayları asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla "Yaşamak Elinizde Baraj, Gölet, Akarsu ve Sulama Kanallarına Girme Hayatta Kal" anonsları ve el broşürleriyle vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilmekte olduğu belirtildi.

Çalışmaların aralıklarla devam edeceği bildirildi. - SİİRT