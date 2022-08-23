Bursa haberi! İznik Gölü'nde korkutan yangın
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Bursa haberlerine göre İznik Gölü'nde korkutan yangın İznik Gölü çevresinde bulunan sazlıklar alevlere teslim oldu İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alan alevlere teslim oldu.
İznik Gölü'nde korkutan yangın
İznik Gölü çevresinde bulunan sazlıklar alevlere teslim oldu
BURSA - İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alan alevlere teslim oldu.
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesinin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. 5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk - 3. Sayfa