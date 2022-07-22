İzmir haberi... İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahaleİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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