İzmir haberi... İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahaleİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.
İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale
İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa