Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazasında yaşlı çift yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde meydana gele trafik kazasında, aynı araçta bulunan yaşlı çift yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde meydana gele trafik kazasında, aynı araçta bulunan yaşlı çift yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye sevk etti. Kaza bugün saat 10: 00 sıralarında Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde meydana geldi. 75 yaşında olduğu öğrenilen Özer Ö., 35 HP 169 plakalı otomobiliyle Tire'den Kızılcahavlu köyüne giderken, köyün girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan aracın yoldan çıkmasıyla meydana gelen kaza sürücü Özer Ö. ve yanında yolcu konumunda bulunan eşi Solmaz Ö. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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