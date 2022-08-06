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Son dakika haberleri | İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü

Son dakika haberleri | İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü

Son dakika haberi: İzmir'in Foça ilçesinde, takla atan otomobil 20 metre sürüklendi, 4 genç ölümden döndü.

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İzmir'in Foça ilçesinde, takla atan otomobil 20 metre sürüklendi, 4 genç ölümden döndü.

Kaza, Foça ilçesi Yeni Foça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak ters devrildi.

Yaralanan 4 genç ölümden döndü

Kazada sürücü A.D. ile yolculardan; H.A., B.Ö. ve S.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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