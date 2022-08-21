Son dakika haberleri | İzmir'de plastik fabrikasında yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: İzmir'in Buca ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İzmir'in Buca ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre. Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan plastik fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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