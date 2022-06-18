Son dakika haberi | Oturduğu evi ateşe verdi Edinilen son dakika haberine göre Oturduğu evi ateşe verdi İzmir'de oturduğu evi yakan şahıs gözaltına alındı İzmir'in Aliağa ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Oturduğu evi ateşe verdi İzmir'de oturduğu evi yakan şahıs gözaltına alındı İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangın, öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran Mahallesi 3184 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.Ş. oturduğu evi yaktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, oturduğu evi yaktığı ileri sürülen H.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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