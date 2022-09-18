Son dakika haberleri... İzmir'de kendisine müdahale etmek isteyen polisi yaralayan kişi serbest bırakıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen ve sokakta elinde bıçakla gezen kişiye müdahale etmek için giden polisi bıçakla yüzünden yaralayan kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen ve sokakta elinde bıçakla gezen kişiye müdahale etmek için giden polisi bıçakla yüzünden yaralayan kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğünün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri sokağa gitti. Kavga sonrasında alkollü olduğu da öne sürülen E.K. (20) elindeki bıçakla sokakta yürürken çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, E.K.'nin bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısına uymayan E.K.'ye polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çenesinden bıçakla yaralanan polis memuru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kendisine müdahale etmek isteyen polisi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İZMİR