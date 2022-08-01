Son dakika haberleri! İzmir'de iki kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri! İzmir'de iki kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İzmir'de iki kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde meydana geldi. 09 AEF 374 plakalı kamyonuyla Mehmet Karagöz ve 09 U 3787 plakalı kamyonuyla Hüseyin Atçı, tarladan yük almak için yol kenarına kamyonlarını park etti. Park halindeyken Mehmet Karagöz'ün kullandığı kamyon bilinmeyen bir sebeple kaydı ve arkasındaki diğer kamyona çarptı. Çarpışma anında iki kamyonun arasında bulunan Hüseyin Atçı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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