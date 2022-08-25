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Son dakika haberleri | İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, C.K., isimli bir şahsın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, C.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, C.K.'nın ikametinde bin gram esrar maddesi ele geçirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalan C.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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