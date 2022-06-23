Son dakika haberleri! İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... İzmir'in Çeşme ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bulunan beyaz eşya tamir dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan H.D.; K.U., ve E.A.'nın yanına geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından otomobile binen H.D., hızla uzaklaştı. Bir süre sonra aynı araçla adrese gelen H.D.; K.U ve E.A.'ya tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.U.'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki E.A. ise ambulansa alınarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için ekiplerce geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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