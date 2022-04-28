Son dakika haberleri... İtfaiye personeline kriminal eğitimi

KİLİS (İHA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından İtfaiye Müdürlüğü personeline Yangın sonrasında kriminal inceleme, bulguların toplanması ile ilgili eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Doğa Koruma Tim Komutanlığı personeli tarafından İtfaiye Müdürlüğü personellerine Yangın sonrasında kriminal inceleme, bulguların toplanması ve anız yangınları ile ilgili eğitim verildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa