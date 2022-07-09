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İstanbul'un tarihi Şamlar köyünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un tarihi köylerinden biri olan Şamlar köyünde akşam saatlerinde buğday tarlasında yangın çıktı.

İstanbul'un tarihi köylerinden biri olan Şamlar köyünde akşam saatlerinde buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangının ormana sıçrama riski, ekipleri seferber etti. Yangın söndürme çalışmasına helikopter de havadan destek sağladı.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Şamlar köyü ile Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali oluşunca, helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek sağladı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tarla dron ile havadan görüntülenirken, yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

PİKNİKÇİLERE İSYAN ETTİLER

Şamlar köyü sakinleri ise piknikçilere isyan ederek "Ormanlara giriş yasak buralara geliyorlar yol kenarlarında falan oturuyorlar ama çok sorumsuzlar. Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar. Biz bıktık artık. Bugün büyük bir yangından kurtulduk ama yarın ne olacağını bilmiyoruz" dedi. İstanbul'un tarihi köylerinden biri olan Şamlar köyünde akşam saatlerinde buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangının ormana sıçrama riski, ekipleri seferber etti. Yangın söndürme çalışmasına helikopter de havadan destek sağladı.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Şamlar köyü ile Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali oluşunca, helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek sağladı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tarla dron ile havadan görüntülenirken, yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

PİKNİKÇİLERE İSYAN ETTİLER

Şamlar köyü sakinleri ise piknikçilere isyan ederek "Ormanlara giriş yasak buralara geliyorlar yol kenarlarında falan oturuyorlar ama çok sorumsuzlar. Ateşlerini bile söndürmeden gidiyorlar. Biz bıktık artık. Bugün büyük bir yangından kurtulduk ama yarın ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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