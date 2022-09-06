TEKİRDAĞ MERKEZLİ 3 İLDE SİLAH OPERASYONU 23 GÖZALTI

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasadışı silah ve mühimmat ticareti suçu' ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan yakalamalar ve Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheliye yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 11 tabanca, 13 şarjör, bin 747 farklı ebatlarda fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kuru kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 23 şüpheli hakkında, '6136 ve 2521 sayılını kanunlara muhalefet' suçlarından adli ve idari işleme başlatıldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.