Son dakika haberleri: İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta 'nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla... - Haberler

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Son dakika haberleri: İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta 'nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta 'nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla...

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta 'nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphelilerin de aralarında olduğu 107...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta 'nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari şüphelilerin de aralarında olduğu 107 kişi yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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