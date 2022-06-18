Son dakika haberleri! Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı İstanbul Fatih'te, Emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı.

Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te, Emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title