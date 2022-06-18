Son dakika haberleri! Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı İstanbul Fatih'te, Emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı.
Emniyet operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te, Emniyet operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa