Son Dakika | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Haberler

Son Dakika | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
İSTANBUL - İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce özel hareket ekiplerinin desteğiyle Sarıyer merkezli, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa