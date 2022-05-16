Son Dakika | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

İSTANBUL - İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce özel hareket ekiplerinin desteğiyle Sarıyer merkezli, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title